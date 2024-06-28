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Иван Максимов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Иван Максимов
Пол
муж
Возраст (лет)
38
Год рождения вычисленный
1787
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
69
Номер в семье
2
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 84об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 69
01 | Татьяна Кузьмина: 55 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Иван Максимов: 38 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Моисей Максимов: 25 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Васса Максимова: 17 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Пелагея Максимова: 13 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Ксения Иванова: 34 года | жена крестьянская - жена сына [2]
07 | Яков Иванов: 4 года | сын крестьянский - сын сына [2]
08 | Татьяна Лаврентьева: 24 года | жена крестьянская - жена сына [3]
09 | Феоктист Моисеев: 1 год | сын крестьянский - сын сына [3]
Комментарий наборщика
по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Прохоновы
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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