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Ксения Михайлова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Ксения Михайлова
Пол
жен
Возраст (лет)
70
Год рождения вычисленный
1755
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
68
Номер в семье
1
Сословие
крестьянка/вдова
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 84об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 68
01 | Ксения Михайлова: 70 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Евдоким Илларионов: 31 год | сын крестьянский - сын [1]
03 | Акулина Егорова: 30 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Тимофей Евдокимов: 10 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
05 | Марья Евдокимова: 5 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
06 | Ефимия Евдокимова: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [2]
07 | Евдокия Евдокимова: 1 год | дочь крестьянская - дочь сына [2]
Комментарий наборщика
Ксения тоже что и Аксинья, по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Барановы
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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