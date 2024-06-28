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Анна Ипполитова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Анна Ипполитова
Пол
жен
Возраст (лет)
23
Год рождения вычисленный
1802
Родственная связь
жена сына [3]
Номер семьи
67
Номер в семье
7
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 84об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 67
01 | Фёдор Феоктистов: 53 года | крестьянин - глава [1]
02 | Марья Семёнова: 41 год | жена крестьянская - жена [1]
03 | Никита Фёдоров: 23 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Пелагея Фёдорова: 20 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Павел Фёдоров: 10 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Степан Фёдоров: 4 года | сын крестьянский - сын [1]
07 | Анна Ипполитова: 23 года | жена крестьянская - жена сына [3]
08 | Прасковья Максимова: 47 лет | солдатка - сноха, жена брата солдата [1]
09 | Дарья Иванова: 10 лет | дочь солдатская - дочь снохи [8]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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