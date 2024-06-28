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Анфим Петров

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Анфим Петров
Пол
муж
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1817
Родственная связь
сын сына дяди [6]
Номер семьи
66
Номер в семье
9
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 84
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 66
01 | Артемий Степанов: 26 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Иван Степанов: 9 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Матрёна Емельянова: 26 лет | жена крестьянская - жена [1]
04 | Тихон Артемьев: 3 года | сын крестьянский - сын [1]
05 | Мартемьян Матвеев: 77 лет | крестьянин/вдовец - дядька [1]
06 | Пётр Мартемьянов: 33 года | сын крестьянский - сын дядя [5]
07 | Анна Васильева: 34 года | жена крестьянская - жена сына дяди [6]
08 | Иван Петров: 10 лет | сын крестьянский - сын сына дяди [6]
09 | Анфим Петров: 8 лет | сын крестьянский - сын сына дяди [6]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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