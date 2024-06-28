Анфим Петров
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Анфим Петров
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1817
- Родственная связь
- сын сына дяди [6]
- Номер семьи
- 66
- Номер в семье
- 9
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 84
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 66
01 | Артемий Степанов: 26 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Иван Степанов: 9 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Матрёна Емельянова: 26 лет | жена крестьянская - жена [1]
04 | Тихон Артемьев: 3 года | сын крестьянский - сын [1]
05 | Мартемьян Матвеев: 77 лет | крестьянин/вдовец - дядька [1]
06 | Пётр Мартемьянов: 33 года | сын крестьянский - сын дядя [5]
07 | Анна Васильева: 34 года | жена крестьянская - жена сына дяди [6]
08 | Иван Петров: 10 лет | сын крестьянский - сын сына дяди [6]
09 | Анфим Петров: 8 лет | сын крестьянский - сын сына дяди [6]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.