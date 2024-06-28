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Севастьян Михайлов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Севастьян Михайлов
Пол
муж
Возраст (лет)
30
Год рождения вычисленный
1795
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
65
Номер в семье
4
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 84
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 65
01 | Михаил Григорьев: 52 года | крестьянин - глава [1]
02 | Леонтий Григорьев: 42 года | крестьянин - брат родной [1]
03 | Ирина Александрова: 51 год | жена крестьянская - жена [1]
04 | Севастьян Михайлов: 30 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Иван Михайлов: 20 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Тимофей Михайлов: 19 лет | сын крестьянский - сын [1]
07 | Матрёна Михайлова: 17 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
08 | Анна Савельева: 30 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
09 | Дмитрий Севастьянов: 18 лет | сын крестьянский - сын сына [4]
10 | Андрей Севастьянов: 9 лет | сын крестьянский - сын сына [4]
11 | Пётр Севастьянов: 3 года | сын крестьянский - сын сына [4]
12 | Евдокия Севастьянова: 1 год | дочь крестьянская - дочь сына [4]
13 | Марья Иванова: 19 лет | жена крестьянская - жена сына [5]
14 | Ерофей Иванов: 1 год | сын крестьянский - сын сына [5]
15 | Ефимия Герасимова: 49 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
16 | Васса Леонтьева: 19 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
17 | Денис Леонтьев: 8 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
18 | Анна Леонтьева: 6 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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