Ирина Александрова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Ирина Александрова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 51
- Год рождения вычисленный
- 1774
- Родственная связь
- жена [1]
- Номер семьи
- 65
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- жена крестьянская
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 84
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 65
01 | Михаил Григорьев: 52 года | крестьянин - глава [1]
02 | Леонтий Григорьев: 42 года | крестьянин - брат родной [1]
03 | Ирина Александрова: 51 год | жена крестьянская - жена [1]
04 | Севастьян Михайлов: 30 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Иван Михайлов: 20 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Тимофей Михайлов: 19 лет | сын крестьянский - сын [1]
07 | Матрёна Михайлова: 17 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
08 | Анна Савельева: 30 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
09 | Дмитрий Севастьянов: 18 лет | сын крестьянский - сын сына [4]
10 | Андрей Севастьянов: 9 лет | сын крестьянский - сын сына [4]
11 | Пётр Севастьянов: 3 года | сын крестьянский - сын сына [4]
12 | Евдокия Севастьянова: 1 год | дочь крестьянская - дочь сына [4]
13 | Марья Иванова: 19 лет | жена крестьянская - жена сына [5]
14 | Ерофей Иванов: 1 год | сын крестьянский - сын сына [5]
15 | Ефимия Герасимова: 49 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
16 | Васса Леонтьева: 19 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
17 | Денис Леонтьев: 8 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
18 | Анна Леонтьева: 6 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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