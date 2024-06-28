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Ксения Антонова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Ксения Антонова
Пол
жен
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1818
Родственная связь
дочь брата [3]
Номер семьи
64
Номер в семье
15
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 84
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 64
01 | Василий Федотов: 56 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Семён Федотов: 54 года | крестьянин - брат родной [1]
03 | Антон Федотов: 43 года | крестьянин - брат родной [1]
04 | Степанида Егорова: 55 лет | жена крестьянская - жена [1]
05 | Иван Васильев: 35 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Устинья Логинова: 32 года | жена крестьянская - жена сына [5]
08 | Улита Сергеева: 55 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
09 | Феоктист Семёнов: 20 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
10 | Елена Максимова: 35 лет | жена крестьянская - жена сына брата [9]
11 | Наталья Яковлева: 42 года | жена крестьянская - жена брата [3]
12 | Евдоким Антонов: 20 лет | сын крестьянский - сын брата [3]
13 | Роман Антонов: 19 лет | сын крестьянский - сын брата [3]
14 | Васса Антонова: 14 лет | дочь крестьянская - дочь брата [3]
15 | Ксения Антонова: 7 лет | дочь крестьянская - дочь брата [3]
16 | Мавра Иванова: 22 года | жена крестьянская - жена сына брата [12]
17 | Моисей Евдокимов: 1 год | сын крестьянский - сын сына брата [12]
Комментарий наборщика
Ксения тоже что и Аксинья, по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Коровины
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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