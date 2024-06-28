Роман Антонов
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Роман Антонов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1806
- Родственная связь
- сын брата [3]
- Номер семьи
- 64
- Номер в семье
- 13
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 84
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 64
01 | Василий Федотов: 56 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Семён Федотов: 54 года | крестьянин - брат родной [1]
03 | Антон Федотов: 43 года | крестьянин - брат родной [1]
04 | Степанида Егорова: 55 лет | жена крестьянская - жена [1]
05 | Иван Васильев: 35 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Устинья Логинова: 32 года | жена крестьянская - жена сына [5]
08 | Улита Сергеева: 55 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
09 | Феоктист Семёнов: 20 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
10 | Елена Максимова: 35 лет | жена крестьянская - жена сына брата [9]
11 | Наталья Яковлева: 42 года | жена крестьянская - жена брата [3]
12 | Евдоким Антонов: 20 лет | сын крестьянский - сын брата [3]
13 | Роман Антонов: 19 лет | сын крестьянский - сын брата [3]
14 | Васса Антонова: 14 лет | дочь крестьянская - дочь брата [3]
15 | Ксения Антонова: 7 лет | дочь крестьянская - дочь брата [3]
16 | Мавра Иванова: 22 года | жена крестьянская - жена сына брата [12]
17 | Моисей Евдокимов: 1 год | сын крестьянский - сын сына брата [12]
- Комментарий наборщика
- по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Коровины
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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