Яков
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Яков
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1823
- Родственная связь
- приёмыш сына [5]
- Номер семьи
- 64
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 83об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 64
07 | Яков: 2 года | сын крестьянский - приёмыш сына [5]
Примечание: отчество не указано
- Дополнительная информация в записи
- отчество не указано
- Комментарий наборщика
- по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Коровины
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- Источник
- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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