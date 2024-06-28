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Евдокия Семёнова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Евдокия Семёнова
Пол
жен
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1810
Родственная связь
внучка свойственницы [5]
Номер семьи
63
Номер в семье
9
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 83об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 63
01 | Иван Китаев: 48 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Иван Иванов: 18 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Карп Иванов: 15 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Матрёна Иванова: 2 года | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Агафья Иванова: 77 лет | крестьянка/вдова - свойственница [1]
06 | Семён Афанасьев: 45 лет | сын крестьянский - сын свойственницы [5]
07 | Агафья Константинова: 43 года | жена крестьянская - жена сына свойственницы [5]
08 | Яков Семёнов: 17 лет | сын крестьянский - внук свойственницы [5]
09 | Евдокия Семёнова: 15 лет | дочь крестьянская - внучка свойственницы [5]
10 | Евдокия Семёнова: 11 лет | дочь крестьянская - внучка свойственницы [5]
11 | Степанида Тимофеева: 50 лет | крестьянка/вдова - сноха свойственницы [5]
Комментарий наборщика
Евдокия тоже что и Авдотья
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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