Матрёна Иванова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Матрёна Иванова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1823
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 63
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- дочь крестьянская
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 83об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 63
01 | Иван Китаев: 48 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Иван Иванов: 18 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Карп Иванов: 15 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Матрёна Иванова: 2 года | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Агафья Иванова: 77 лет | крестьянка/вдова - свойственница [1]
06 | Семён Афанасьев: 45 лет | сын крестьянский - сын свойственницы [5]
07 | Агафья Константинова: 43 года | жена крестьянская - жена сына свойственницы [5]
08 | Яков Семёнов: 17 лет | сын крестьянский - внук свойственницы [5]
09 | Евдокия Семёнова: 15 лет | дочь крестьянская - внучка свойственницы [5]
10 | Евдокия Семёнова: 11 лет | дочь крестьянская - внучка свойственницы [5]
11 | Степанида Тимофеева: 50 лет | крестьянка/вдова - сноха свойственницы [5]
- Комментарий наборщика
- по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Барановы
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.