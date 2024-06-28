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Иван Китаев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Иван Китаев
Пол
муж
Возраст (лет)
48
Год рождения вычисленный
1777
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
63
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин/вдовец
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 83об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 63
01 | Иван Китаев: 48 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Иван Иванов: 18 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Карп Иванов: 15 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Матрёна Иванова: 2 года | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Агафья Иванова: 77 лет | крестьянка/вдова - свойственница [1]
06 | Семён Афанасьев: 45 лет | сын крестьянский - сын свойственницы [5]
07 | Агафья Константинова: 43 года | жена крестьянская - жена сына свойственницы [5]
08 | Яков Семёнов: 17 лет | сын крестьянский - внук свойственницы [5]
09 | Евдокия Семёнова: 15 лет | дочь крестьянская - внучка свойственницы [5]
10 | Евдокия Семёнова: 11 лет | дочь крестьянская - внучка свойственницы [5]
11 | Степанида Тимофеева: 50 лет | крестьянка/вдова - сноха свойственницы [5]
Комментарий наборщика
отчество Китаев надо понимать как Титов - сын Тита (или вариант Титаев), по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Барановы
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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