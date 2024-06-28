Екатерина Максимова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Екатерина Максимова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 17
- Год рождения вычисленный
- 1808
- Родственная связь
- дочь дочери [3]
- Номер семьи
- 62
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- дочь крестьянская
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 83об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 62
01 | Евдокия Родионова: 72 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Максим Трофимов: 33 года | крестьянин - зять, муж дочери [3]
03 | Марья Иванова: 35 лет | жена крестьянская - жена зятя, родная дочь [1]
04 | Екатерина Максимова: 17 лет | дочь крестьянская - дочь дочери [3]
05 | Степан Максимов: 13 лет | сын крестьянский - сын дочери [3]
06 | Егор Максимов: 10 лет | сын крестьянский - сын дочери [3]
07 | Прасковья Максимова: 4 года | дочь крестьянская - дочь дочери [3]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Стефан, по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Морозовы
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- Источник
- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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