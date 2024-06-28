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Максим Трофимов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Максим Трофимов
Пол
муж
Возраст (лет)
33
Год рождения вычисленный
1792
Родственная связь
зять, муж дочери [3]
Номер семьи
62
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 83об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 62
01 | Евдокия Родионова: 72 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Максим Трофимов: 33 года | крестьянин - зять, муж дочери [3]
03 | Марья Иванова: 35 лет | жена крестьянская - жена зятя, родная дочь [1]
04 | Екатерина Максимова: 17 лет | дочь крестьянская - дочь дочери [3]
05 | Степан Максимов: 13 лет | сын крестьянский - сын дочери [3]
06 | Егор Максимов: 10 лет | сын крестьянский - сын дочери [3]
07 | Прасковья Максимова: 4 года | дочь крестьянская - дочь дочери [3]
Комментарий наборщика
по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Морозовы
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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