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Иван Исаев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Иван Исаев
Пол
муж
Возраст (лет)
35
Год рождения вычисленный
1790
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
61
Номер в семье
2
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 83об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 61
01 | Исай Павлов: 63 года | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Иван Исаев: 35 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Григорий Исаев: 33 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Татьяна Афанасьева: 31 год | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Ксения Иванова: 10 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
06 | Евдокия Иванова: 4 года | дочь крестьянская - дочь сына [2]
08 | Агафья Григорьева: 8 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
09 | Егор Григорьев: 3 года | сын крестьянский - сын сына [3]
10 | Григорий Григорьев: 1 год | сын крестьянский - сын сына [3]
11 | Марфа Васильева: 41 год | крестьянка/вдова - сноха, жена умершего сына [1]
Комментарий наборщика
по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Морозовы
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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