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Степан Матвеев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Степан Матвеев
Пол
муж
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1815
Родственная связь
сын брата [2]
Номер семьи
59
Номер в семье
9
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 83
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 59
01 | Назар Харитонов: 46 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Матвей Харитонов: 44 года | крестьянин - брат родной [1]
03 | Евдокия Власова: 42 года | жена крестьянская - жена [1]
04 | Николай Назаров: 10 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Герасим Назаров: 8 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Устинья Игнатьева: 41 год | жена крестьянская - жена брата [2]
07 | Анисья Матвеева: 17 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
08 | Маркел Матвеев: 12 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
09 | Степан Матвеев: 10 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
10 | Макар Матвеев: 4 года | сын крестьянский - сын брата [2]
11 | Филипп Харитонов: 36 лет | отставной солдат - брат родной [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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