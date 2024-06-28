Татьяна Сергеева
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Татьяна Сергеева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1811
- Родственная связь
- дочь снохи [6]
- Номер семьи
- 58
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- дочь крестьянская
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 83
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 58
01 | Иван Демидов: 44 года | крестьянин - глава [1]
02 | Варвара Семёнова: 47 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Ксения Иванова: 16 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Анна Иванова: 8 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Евдокия Ильина: 58 лет | крестьянка/девка - тётка родная [1]
06 | Анастасия Афиногенова: 38 лет | крестьянка/вдова - сноха, жена умершего брата [1]
07 | Татьяна Сергеева: 14 лет | дочь крестьянская - дочь снохи [6]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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