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Февронья Васильева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Февронья Васильева
Пол
жен
Возраст (лет)
67
Год рождения вычисленный
1758
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
57
Номер в семье
1
Сословие
крестьянка/вдова
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 83
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 57
01 | Февронья Васильева: 67 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Никита Сергеев: 44 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Прасковья Степанова: 40 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Алексей Никитин: 18 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
05 | Дарья Никитина: 15 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
06 | Ефросинья Никитина: 9 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
07 | Марфа Никитина: 5 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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