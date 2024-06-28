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Ульяна Никифорова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Ульяна Никифорова
Пол
жен
Возраст (лет)
12
Год рождения вычисленный
1813
Родственная связь
дочь сына [3]
Номер семьи
55
Номер в семье
11
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 82об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 55
01 | Пелагея Андреева: 67 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Моисей Ефимов: 42 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Никифор Ефимов: 39 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Варвара Тихонова: 40 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Татьяна Моисеева: 15 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
06 | Тимофей Моисеев: 6 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
07 | Дарья Семёнова: 38 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
08 | Иван Никифоров: 19 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
09 | Фёдор Никифоров: 17 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
10 | Ирина Никифорова: 14 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
11 | Ульяна Никифорова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
12 | Дмитрий Никифоров: 8 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
13 | Дарья Никифорова: 6 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
14 | Ефим Никифоров: 4 года | сын крестьянский - сын сына [3]
15 | Марфа Петрова: 18 лет | жена крестьянская - жена сына сына [8]
16 | Дарья Иванова: 1 год | дочь крестьянская - дочь сына сына [8]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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