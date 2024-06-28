Фёдор Никифоров
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Фёдор Никифоров
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 17
- Год рождения вычисленный
- 1808
- Родственная связь
- сын сына [3]
- Номер семьи
- 55
- Номер в семье
- 9
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 82об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 55
01 | Пелагея Андреева: 67 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Моисей Ефимов: 42 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Никифор Ефимов: 39 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Варвара Тихонова: 40 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Татьяна Моисеева: 15 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
06 | Тимофей Моисеев: 6 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
07 | Дарья Семёнова: 38 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
08 | Иван Никифоров: 19 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
09 | Фёдор Никифоров: 17 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
10 | Ирина Никифорова: 14 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
11 | Ульяна Никифорова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
12 | Дмитрий Никифоров: 8 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
13 | Дарья Никифорова: 6 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
14 | Ефим Никифоров: 4 года | сын крестьянский - сын сына [3]
15 | Марфа Петрова: 18 лет | жена крестьянская - жена сына сына [8]
16 | Дарья Иванова: 1 год | дочь крестьянская - дочь сына сына [8]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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