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Анисья Павлова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Анисья Павлова
Пол
жен
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1818
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
54
Номер в семье
8
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 82об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 54
01 | Павел Мартемьянов: 48 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Татьяна Иванова: 48 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Ульяна Павлова: 18 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Ефим Павлов: 16 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Екатерина Павлова: 14 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Пётр Павлов: 13 лет | сын крестьянский - сын [1]
07 | Иван Павлов: 8 лет | сын крестьянский - сын [1]
08 | Анисья Павлова: 7 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
09 | Никифор Павлов: 4 года | сын крестьянский - сын [1]
10 | Марья Павлова: 3 года | дочь крестьянская - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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