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Прасковья Прохорова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Прасковья Прохорова
Пол
жен
Возраст (лет)
35
Год рождения вычисленный
1790
Родственная связь
жена сына [3]
Номер семьи
53
Номер в семье
8
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 82об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 53
01 | Марья Тихонова: 70 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Мирон Васильев: 44 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Филипп Васильев: 36 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Агафья Карпова: 25 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Иван Миронов: 17 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Лупп Миронов: 15 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
07 | Татьяна Миронова: 0 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
08 | Прасковья Прохорова: 35 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
09 | Исак Филиппов: 7 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
10 | Ларион Филиппов: 5 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
11 | Иван Филиппов: 1 год | сын крестьянский - сын сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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