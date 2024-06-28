Марья Тихонова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Марья Тихонова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 70
- Год рождения вычисленный
- 1755
- Родственная связь
- глава [1]
- Номер семьи
- 53
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянка/вдова
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 82об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 53
01 | Марья Тихонова: 70 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Мирон Васильев: 44 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Филипп Васильев: 36 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Агафья Карпова: 25 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Иван Миронов: 17 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Лупп Миронов: 15 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
07 | Татьяна Миронова: 0 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
08 | Прасковья Прохорова: 35 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
09 | Исак Филиппов: 7 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
10 | Ларион Филиппов: 5 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
11 | Иван Филиппов: 1 год | сын крестьянский - сын сына [3]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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