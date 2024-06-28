Харитина Яковлева
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Харитина Яковлева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 15
- Год рождения вычисленный
- 1810
- Родственная связь
- сестра двоюродная [7]
- Номер семьи
- 52
- Номер в семье
- 13
- Сословие
- крестьянка
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 82
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 52
01 | Иван Осипов: 51 год | крестьянин - глава [1]
02 | Дарья Ильина: 48 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Кузьма Иванов: 24 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Прасковья Андреева: 22 года | жена крестьянская - жена сына [3]
05 | Иван Кузьмин: 4 года | сын крестьянский - сын сына [3]
06 | Февронья Кузьмина: 1 год | дочь крестьянская - дочь сына [3]
07 | Семён Яковлев: 30 лет | крестьянин - брат двоюродный [1]
08 | Прасковья Афиногенова: 28 лет | жена крестьянская - жена брата [7]
09 | Меланья Семёнова: 13 лет | дочь крестьянская - дочь брата [7]
10 | Яков Семёнов: 9 лет | сын крестьянский - сын брата [7]
11 | Пелагея Семёнова: 6 лет | дочь крестьянская - дочь брата [7]
12 | Степан Семёнов: 3 года | сын крестьянский - сын брата [7]
13 | Харитина Яковлева: 15 лет | крестьянка - сестра двоюродная [7]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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