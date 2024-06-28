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Иван Осипов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Иван Осипов
Пол
муж
Возраст (лет)
51
Год рождения вычисленный
1774
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
52
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 82
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 52
01 | Иван Осипов: 51 год | крестьянин - глава [1]
02 | Дарья Ильина: 48 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Кузьма Иванов: 24 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Прасковья Андреева: 22 года | жена крестьянская - жена сына [3]
05 | Иван Кузьмин: 4 года | сын крестьянский - сын сына [3]
06 | Февронья Кузьмина: 1 год | дочь крестьянская - дочь сына [3]
07 | Семён Яковлев: 30 лет | крестьянин - брат двоюродный [1]
08 | Прасковья Афиногенова: 28 лет | жена крестьянская - жена брата [7]
09 | Меланья Семёнова: 13 лет | дочь крестьянская - дочь брата [7]
10 | Яков Семёнов: 9 лет | сын крестьянский - сын брата [7]
11 | Пелагея Семёнова: 6 лет | дочь крестьянская - дочь брата [7]
12 | Степан Семёнов: 3 года | сын крестьянский - сын брата [7]
13 | Харитина Яковлева: 15 лет | крестьянка - сестра двоюродная [7]
Комментарий наборщика
Евдокия тоже что и Авдотья
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Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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