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Евдокия Алексеева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Евдокия Алексеева
Пол
жен
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1819
Родственная связь
дочь сына [2]
Номер семьи
51
Номер в семье
5
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 82
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 51
01 | Назар Автономов: 71 год | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Алексей назаров: 42 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Прасковья Иванова: 42 года | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Агафья Алексеева: 10 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
05 | Евдокия Алексеева: 6 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
06 | Дарья Алексеева: 4 года | дочь крестьянская - дочь сына [2]
07 | Матрёна Алексеева: 1 год | дочь крестьянская - дочь сына [2]
08 | Акулина Иванова: 44 года | крестьянка/вдова - сноха, жена умершего сына [1]
09 | Иван Ильин: 19 лет | сын крестьянский - сын снохи [8]
10 | Ефросинья Ильина: 16 лет | дочь крестьянская - дочь снохи [8]
Комментарий наборщика
Евдокия тоже что и Авдотья
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Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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