Назар Автономов
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Назар Автономов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 71
- Год рождения вычисленный
- 1754
- Родственная связь
- глава [1]
- Номер семьи
- 51
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянин/вдовец
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 82
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 51
01 | Назар Автономов: 71 год | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Алексей назаров: 42 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Прасковья Иванова: 42 года | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Агафья Алексеева: 10 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
05 | Евдокия Алексеева: 6 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
06 | Дарья Алексеева: 4 года | дочь крестьянская - дочь сына [2]
07 | Матрёна Алексеева: 1 год | дочь крестьянская - дочь сына [2]
08 | Акулина Иванова: 44 года | крестьянка/вдова - сноха, жена умершего сына [1]
09 | Иван Ильин: 19 лет | сын крестьянский - сын снохи [8]
10 | Ефросинья Ильина: 16 лет | дочь крестьянская - дочь снохи [8]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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