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Фёдор Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Фёдор Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1822
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
50
Номер в семье
5
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 82
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 50
01 | Иван Маркеллов: 37 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Пелагея Наумова: 36 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Никита Иванов: 16 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Любовь Иванова: 7 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Фёдор Иванов: 3 года | сын крестьянский - сын [1]
06 | Пелагея иванова: 0 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Ксения Васильева: 30 лет | солдатка - сноха [1]
08 | Ерофей Семёнов: 5 лет | сын незаконнорожденный - сын снохи [7]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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