Никита Иванов
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Никита Иванов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1809
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 50
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 82
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 50
01 | Иван Маркеллов: 37 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Пелагея Наумова: 36 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Никита Иванов: 16 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Любовь Иванова: 7 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Фёдор Иванов: 3 года | сын крестьянский - сын [1]
06 | Пелагея иванова: 0 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Ксения Васильева: 30 лет | солдатка - сноха [1]
08 | Ерофей Семёнов: 5 лет | сын незаконнорожденный - сын снохи [7]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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