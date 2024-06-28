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Автоном Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Автоном Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1810
Родственная связь
сын брата [3]
Номер семьи
49
Номер в семье
18
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 81об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 49
01 | Дорофей Макаров: 57 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Фёдор Макаров: 53 года | крестьянин - брат родной [1]
03 | Иван Макаров: 49 лет | крестьянин - брат родной [1]
04 | Семён Макаров: 44 года | крестьянин - брат родной [1]
05 | Марья Петрова: 51 год | жена крестьянская - жена [1]
06 | Степан Дорофеев: 27 лет | сын крестьянский - сын [1]
07 | Евдокия Дмитриева: 29 лет | жена крестьянская - жена сына [6]
08 | Василий Степанов: 8 лет | сын крестьянский - сын сына [6]
09 | Ефросинья Семёнова: 37 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
10 | Анна Фёдорова: 16 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
11 | Домна Фёдорова: 15 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
12 | Пётр Максимов: 29 лет | крестьянин - зять брата [13]
13 | Пелагея Фёдорова: 28 лет | жена крестьянская - жена зятя, дочь брата [2]
14 | Харитина Степанова: 44 года | жена крестьянская - жена брата [3]
15 | Наталья Иванова: 25 лет | дочь крестьянская - дочь брата [3]
16 | Демид Иванов: 19 лет | сын крестьянский - сын брата [3]
17 | Татьяна Иванова: 16 лет | дочь крестьянская - дочь брата [3]
18 | Автоном Иванов: 15 лет | сын крестьянский - сын брата [3]
19 | Осип Иванов: 13 лет | сын крестьянский - сын брата [3]
20 | Никита Иванов: 9 лет | сын крестьянский - сын брата [3]
21 | Автоном Иванов: 4 года | сын крестьянский - сын брата [3]
22 | Татьяна Афанасьева: 37 лет | жена крестьянская - жена брата [4]
23 | Иван Семёнов: 18 лет | сын крестьянский - сын брата [4]
24 | Наталья Семёнова: 16 лет | дочь крестьянская - дочь брата [4]
25 | Кондратий Семёнов: 15 лет | сын крестьянский - сын брата [4]
26 | Марья Семёнова: 14 лет | дочь крестьянская - дочь брата [4]
27 | Ульяна Семёнова: 7 лет | дочь крестьянская - дочь брата [4]
28 | Елена Семёнова: 6 лет | дочь крестьянская - дочь брата [4]
29 | Прасковья Семёнова: 3 года | дочь крестьянская - дочь брата [4]
Комментарий наборщика
вариант имени Антон
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Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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