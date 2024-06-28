Анна Фёдорова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Анна Фёдорова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1809
- Родственная связь
- дочь брата [2]
- Номер семьи
- 49
- Номер в семье
- 10
- Сословие
- дочь крестьянская
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 81об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 49
01 | Дорофей Макаров: 57 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Фёдор Макаров: 53 года | крестьянин - брат родной [1]
03 | Иван Макаров: 49 лет | крестьянин - брат родной [1]
04 | Семён Макаров: 44 года | крестьянин - брат родной [1]
05 | Марья Петрова: 51 год | жена крестьянская - жена [1]
06 | Степан Дорофеев: 27 лет | сын крестьянский - сын [1]
07 | Евдокия Дмитриева: 29 лет | жена крестьянская - жена сына [6]
08 | Василий Степанов: 8 лет | сын крестьянский - сын сына [6]
09 | Ефросинья Семёнова: 37 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
10 | Анна Фёдорова: 16 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
11 | Домна Фёдорова: 15 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
12 | Пётр Максимов: 29 лет | крестьянин - зять брата [13]
13 | Пелагея Фёдорова: 28 лет | жена крестьянская - жена зятя, дочь брата [2]
14 | Харитина Степанова: 44 года | жена крестьянская - жена брата [3]
15 | Наталья Иванова: 25 лет | дочь крестьянская - дочь брата [3]
16 | Демид Иванов: 19 лет | сын крестьянский - сын брата [3]
17 | Татьяна Иванова: 16 лет | дочь крестьянская - дочь брата [3]
18 | Автоном Иванов: 15 лет | сын крестьянский - сын брата [3]
19 | Осип Иванов: 13 лет | сын крестьянский - сын брата [3]
20 | Никита Иванов: 9 лет | сын крестьянский - сын брата [3]
21 | Автоном Иванов: 4 года | сын крестьянский - сын брата [3]
22 | Татьяна Афанасьева: 37 лет | жена крестьянская - жена брата [4]
23 | Иван Семёнов: 18 лет | сын крестьянский - сын брата [4]
24 | Наталья Семёнова: 16 лет | дочь крестьянская - дочь брата [4]
25 | Кондратий Семёнов: 15 лет | сын крестьянский - сын брата [4]
26 | Марья Семёнова: 14 лет | дочь крестьянская - дочь брата [4]
27 | Ульяна Семёнова: 7 лет | дочь крестьянская - дочь брата [4]
28 | Елена Семёнова: 6 лет | дочь крестьянская - дочь брата [4]
29 | Прасковья Семёнова: 3 года | дочь крестьянская - дочь брата [4]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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