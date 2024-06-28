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Яков Никифоров

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Яков Никифоров
Пол
муж
Возраст (лет)
57
Год рождения вычисленный
1768
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
48
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин/вдовец
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 81об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 48
01 | Яков Никифоров: 57 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Карп яковлев: 37 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Иван Яковлев: 31 год | сын крестьянский - сын [1]
04 | Ефросинья Никитина: 41 год | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Мартемьян Карпов: 18 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Марина Карпова: 16 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
07 | Иван Карпов: 10 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
08 | Елисей карпов: 6 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
09 | Прасковья Карпова: 5 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
10 | Акулина Маркелова: 28 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
11 | Иван Иванов: 6 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
12 | Мавра Иванова: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [3]
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Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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