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Дарья Ильина

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Дарья Ильина
Пол
жен
Возраст (лет)
28
Год рождения вычисленный
1772
Родственная связь
жена сына [3]
Номер семьи
79
Номер в семье
6
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1800
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 127
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 79
01 | Осип Алексеев: 50 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Дарья Трофимова: 49 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Иван Осипов: 29 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Ермолай Осипов: 22 года | сын крестьянский - сын [1]
05 | Татьяна Осипова: 10 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Дарья Ильина: 28 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
07 | Яков Степанов: 28 лет | крестьянин - племянник родной [1]
08 | Наталья Семёнова: 27 лет | жена крестьянская - жена племянника [7]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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