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Исай Павлов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Исай Павлов
Пол
муж
Возраст (лет)
36
Год рождения вычисленный
1764
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
75
Номер в семье
2
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1800
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 126об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 75
01 | Меланья Герасимова: 73 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Исай Павлов: 36 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Анна Семёнова: 37 лет | жена крестьянская - жена [2]
04 | Иван Исаев: 12 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
05 | Пётр Исаев: 10 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
Комментарий наборщика
по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Морозовы
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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