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Марья Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Марья Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1785
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
74
Номер в семье
4
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1800
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 126об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 74
01 | Иван Павлов: 55 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Евдокия Родионова: 50 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Татьяна Иванова: 17 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Марья Иванова: 15 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Прасковья Иванова: 13 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
Комментарий наборщика
по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Морозовы
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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