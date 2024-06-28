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Степанида Тимофеева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Степанида Тимофеева
Пол
жен
Возраст (лет)
24
Год рождения вычисленный
1776
Родственная связь
жена сына [3]
Номер семьи
72
Номер в семье
5
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1800
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 126об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 72
01 | Агафья Иванова: 50 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Анисим Афанасьев: 23 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Семён Афанасьев: 18 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Роман Афанасьев: 14 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Степанида Тимофеева: 24 года | жена крестьянская - жена сына [3]
Комментарий наборщика
отчество не указано, по данным 4 и 5 ревизий Степанида Тимофеева
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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