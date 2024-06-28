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Евдокия Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Евдокия Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
52
Год рождения вычисленный
1748
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
71
Номер в семье
2
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1800
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 126об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 71
01 | Фёдор Дементьев: 55 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Евдокия Иванова: 52 года | жена крестьянская - жена [1]
03 | Григорий Фёдоров: 32 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Меланья Фёдорова: 17 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Агриппина Егорова: 29 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
06 | Никонор Григорьев: 4 года | сын крестьянский - сын сына [3]
Комментарий наборщика
Евдокия тоже что и Авдотья, по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Коровины
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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