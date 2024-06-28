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Матрёна Никитина

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Матрёна Никитина
Пол
жен
Возраст (лет)
56
Год рождения вычисленный
1744
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
70
Номер в семье
1
Сословие
солдатка/вдова
Дата переписи
1800
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 126
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 70
01 | Матрёна Никитина: 56 лет | солдатка/вдова - глава [1]
02 | Василий Федотов: 33 года | сын солдатский - сын [1]
03 | Семён Федотов: 28 лет | сын солдатский - сын [1]
04 | Антон Федотов: 23 года | сын солдатский - сын [1]
05 | Степанида Егорова: 30 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
06 | Иван Васильев: 4 года | сын крестьянский - сын сына [2]
07 | Дарья Тимофеева: 24 года | жена крестьянская - жена сына [3]
08 | Наталья Николаева: 20 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
Комментарий наборщика
по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Коровины
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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