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Симон Павлов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Симон Павлов
Пол
муж
Возраст (лет)
50
Год рождения вычисленный
1750
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
69
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин/вдовец
Дата переписи
1800
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 126
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 69
01 | Симон Павлов: 50 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Прокофий Симонов: 23 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Иван Симонов: 20 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Домна Кузьмина: 19 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
Комментарий наборщика
по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Морозовы
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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