Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Иванова

Анна Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Анна Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1782
Родственная связь
жена сына сына [4]
Номер семьи
68
Номер в семье
8
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1800
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 126
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 68
01 | Никифор Терентьев: 70 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Яков Никифоров: 37 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Ксения Григорьева: 38 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Карп Яковлев: 17 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
05 | Иван Яковлев: 15 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Фёдор Яковлев: 11 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
07 | Василий Яковлев: 9 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
08 | Анна Иванова: 18 лет | жена крестьянская - жена сына сына [4]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close