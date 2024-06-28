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Леонтий Григорьев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Леонтий Григорьев
Пол
муж
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1782
Родственная связь
брат родной [1]
Номер семьи
67
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1800
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 126
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 67
01 | Михаил Григорьев: 38 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Леонтий Григорьев: 18 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Степанида Григорьева: 13 лет | крестьянка - сестра родная [1]
04 | Ирина Александрова: 27 лет | жена крестьянская - жена [1]
05 | Севастьян Михайлов: 3 года | сын крестьянский - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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