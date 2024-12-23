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Моисеев Гаврил Васильев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
ФИО
Моисеев Гаврил Васильев
Пол
муж
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1793
Родственная связь
внук [1]
Номер семьи
131
Номер в семье
4
Дата переписи
1803
Губерния
Олонецкая
Уезд
Каргопольский
Волость
Архангельская
Место
д. Климовская
Место события
д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.7, лист: 357об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 131
01 | Моисеева Параскева Григорьева: 60 лет | глава
02 | Моисеева Василий Иванов: 41 год | сын [1]
03 | Моисеева Ирина Афанасьева: 47 лет | сноха [1]
04 | Моисеев Гаврил Васильев: 10 лет | внук [1]
05 | Моисеев Петр Васильев: 8 лет | внук [1]
06 | Моисеев Андрей Васильев: 5 лет | внук [1]
07 | Моисеева Варвара Васильева: 17 лет | внучка [1]
08 | Моисеева Праскева Васильева: 1 год | внучка [1]
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Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым

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