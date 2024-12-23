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Моисеева Марфа Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
ФИО
Моисеева Марфа Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
16
Год рождения вычисленный
1787
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
130
Номер в семье
3
Дата переписи
1803
Губерния
Олонецкая
Уезд
Каргопольский
Волость
Архангельская
Место
д. Климовская
Место события
д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.7, лист: 357об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 130
01 | Моисеев Иван Васильев: 62 года | глава
02 | Моисеев Борис Иванов: 29 лет | сын [1]
03 | Моисеева Марфа Иванова: 16 лет | дочь [1]
04 | Моисеева Меланья Федорова: 28 лет | сноха [1]
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Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым

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