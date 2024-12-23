Меньших Фрол Алексеев
Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
- ФИО
- Меньших Фрол Алексеев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1787
- Родственная связь
- сын [5]
- Номер семьи
- 128
- Номер в семье
- 7
- Дата переписи
- 1803
- Губерния
- Олонецкая
- Уезд
- Каргопольский
- Волость
- Архангельская
- Место
- д. Климовская
- Место события
- д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.7, лист: 357об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 128
01 | Меньших Федор Егоров: 62 года | глава
02 | Меньших Марья Григорьева: 54 года | жена [1]
03 | Меньших Иван Федоров: 17 лет | сын [1]
04 | Меньших Ирина Федорова: 18 лет | сноха [1]
05 | Меньших Алексей Иванов: 50 лет | племянник [1]
06 | Меньших Ирина Васильева: 45 лет | жена [5]
07 | Меньших Фрол Алексеев: 16 лет | сын [5]
08 | Меньших Ефимья Алексеева: 7 лет | дочь [5]
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- Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым
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