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Моисеева Анна Ильина

Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
ФИО
Моисеева Анна Ильина
Пол
жен
Возраст (лет)
30
Год рождения вычисленный
1773
Родственная связь
жена [3]
Номер семьи
126
Номер в семье
5
Дата переписи
1803
Губерния
Олонецкая
Уезд
Каргопольский
Волость
Архангельская
Место
д. Климовская
Место события
д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.7, лист: 357об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 126
01 | Моисеев Федор Иванов: 59 лет | глава
02 | Моисеева Соломанья Петрова: 44 года | жена [1]
03 | Моисеев Степан Федоров: 31 год | сын [1]
04 | Моисеев Иван Федоров: 16 лет | сын [1]
05 | Моисеева Анна Ильина: 30 лет | жена [3]
06 | Моисеева Агрипина Иванова: 60 лет | сестра [1]
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Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым

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