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Моисеева Марья Михайловна

Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
ФИО
Моисеева Марья Михайловна
Пол
жен
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1800
Родственная связь
внучка [1]
Номер семьи
125
Номер в семье
7
Дата переписи
1803
Губерния
Олонецкая
Уезд
Каргопольский
Волость
Архангельская
Место
д. Климовская
Место события
д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не была по малолетству
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.7, лист: 357об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 125
01 | Моисеев Василий Самойлов: 71 год | глава
02 | Моисеева Анна Иванова: 74 года | жена [1]
03 | Моисеев Михаил Васильев: 28 лет | сын [1]
04 | Моисеева Матрона Дмитриева: 45 лет | сноха [1]
05 | Моисеева Степанида Михайлова: 7 лет | внучка [1]
06 | Моисеева Ирина Михалова: 5 лет | внучка [1]
07 | Моисеева Марья Михайловна: 3 года | внучка [1]
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Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым

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