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Моисеева Анна Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
ФИО
Моисеева Анна Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
74
Год рождения вычисленный
1729
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
125
Номер в семье
2
Дата переписи
1803
Губерния
Олонецкая
Уезд
Каргопольский
Волость
Архангельская
Место
д. Климовская
Место события
д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.7, лист: 357об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 125
01 | Моисеев Василий Самойлов: 71 год | глава
02 | Моисеева Анна Иванова: 74 года | жена [1]
03 | Моисеев Михаил Васильев: 28 лет | сын [1]
04 | Моисеева Матрона Дмитриева: 45 лет | сноха [1]
05 | Моисеева Степанида Михайлова: 7 лет | внучка [1]
06 | Моисеева Ирина Михалова: 5 лет | внучка [1]
07 | Моисеева Марья Михайловна: 3 года | внучка [1]
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Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым

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