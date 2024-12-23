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Моисеев Гаврил Васильев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
ФИО
Моисеев Гаврил Васильев
Пол
муж
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1793
Родственная связь
внук [1]
Номер семьи
131
Номер в семье
4
Дата переписи
1802
Губерния
Олонецкая
Уезд
Каргопольский
Волость
Архангельская
Место
д. Климовская
Место события
д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.6, лист: 347об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 131
01 | Моисеева Параскева Григорьева: 59 лет | глава
02 | Моисеева Василий Иванов: 40 лет | сын [1]
03 | Моисеева Ирина Афанасьева: 46 лет | сноха [1]
04 | Моисеев Гаврил Васильев: 9 лет | внук [1]
05 | Моисеев Петр Васильев: 7 лет | внук [1]
06 | Моисеев Андрей Васильев: 4 года | внук [1]
07 | Моисеева Варвара Васильева: 16 лет | внучка [1]
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Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым

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