Моисеев Гаврил Васильев
Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
- ФИО
- Моисеев Гаврил Васильев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1793
- Родственная связь
- внук [1]
- Номер семьи
- 131
- Номер в семье
- 4
- Дата переписи
- 1802
- Губерния
- Олонецкая
- Уезд
- Каргопольский
- Волость
- Архангельская
- Место
- д. Климовская
- Место события
- д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.6, лист: 347об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 131
01 | Моисеева Параскева Григорьева: 59 лет | глава
02 | Моисеева Василий Иванов: 40 лет | сын [1]
03 | Моисеева Ирина Афанасьева: 46 лет | сноха [1]
04 | Моисеев Гаврил Васильев: 9 лет | внук [1]
05 | Моисеев Петр Васильев: 7 лет | внук [1]
06 | Моисеев Андрей Васильев: 4 года | внук [1]
07 | Моисеева Варвара Васильева: 16 лет | внучка [1]
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- Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым
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