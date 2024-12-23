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Моисеева Параскева Григорьева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
ФИО
Моисеева Параскева Григорьева
Пол
жен
Возраст (лет)
59
Год рождения вычисленный
1743
Родственная связь
глава
Номер семьи
131
Номер в семье
1
Дата переписи
1802
Губерния
Олонецкая
Уезд
Каргопольский
Волость
Архангельская
Место
д. Климовская
Место события
д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.6, лист: 347об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 131
01 | Моисеева Параскева Григорьева: 59 лет | глава
02 | Моисеева Василий Иванов: 40 лет | сын [1]
03 | Моисеева Ирина Афанасьева: 46 лет | сноха [1]
04 | Моисеев Гаврил Васильев: 9 лет | внук [1]
05 | Моисеев Петр Васильев: 7 лет | внук [1]
06 | Моисеев Андрей Васильев: 4 года | внук [1]
07 | Моисеева Варвара Васильева: 16 лет | внучка [1]
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Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым

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