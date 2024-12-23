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Моисеев Борис Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
ФИО
Моисеев Борис Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
28
Год рождения вычисленный
1774
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
130
Номер в семье
2
Дата переписи
1802
Губерния
Олонецкая
Уезд
Каргопольский
Волость
Архангельская
Место
д. Климовская
Место события
д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.6, лист: 347об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 130
01 | Моисеев Иван Васильев: 61 год | глава
02 | Моисеев Борис Иванов: 28 лет | сын [1]
03 | Моисеева Евдокия Иванова: 22 года | дочь [1]
04 | Моисеева Марфа Иванова: 17 лет | дочь [1]
05 | Моисеева Меланья Федорова: 27 лет | сноха [1]
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Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым

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